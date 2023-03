Caracteristile tehnice ale documentului in care s-a redactat motivarea sentintei de luni in dosarul Gabriel Oprea – Bogdan Gigina a Tribunalului Bucuresti releva faptul ca documentul are ca autor pe Damian Dolache, judecator la alta instanta, el fiind ultima persoana care a salvat lucrarea. Asta inseamna ca motivarea a fost redactata pe calculatorul lui Damian Dolache care este judecator la Curtea de Apel Bucuresti, nu la Tribunalul Bucuresti, instanta care l-a achitat pe fostul ministru de Interne. In motivarea prezentata de Aktual24.ro se arata, in sectiunea „Properties" a documentului, ca a…