Cine iubeşte şi lasă… Muşcătura blestemului Blestemul… Il auzi proferat si te infiori. Il banuiesti in viata cuiva si te sperii. Il stii ca poate lovi crunt cateodata si te cutremuri. De fapt, se spune prin popor ca farmecele nu se prind decat de cei care cred in ele, dar blestemul loveste, implacabil, dezastruos, cumplit, in oricine, si in cei care cred in asa ceva, si in cei care nu cred. Este importanta puterea celui care profereaza blestemul, concentrarea de care se foloseste, zelul cu care arunca vorbele grele. Unii – tot poporul, in inegalabila sa intelepciune, spune – „au gura seaca”. Adica ceea ce doresc pentru altii, se implineste.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

