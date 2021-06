Stiri pe aceeasi tema

- Pana la sfarsitul lunii martie 918.270 de cetateni romani au cerut un statut de rezident in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, in cazul a 852.310 dintre ei cererea fiind aprobata, conform unei statistici publicate joi de Ministerul de Interne britanic. Romanii sunt pe locul doi, dupa…

- Un barbat din comuna prahoveana Fulga este acuzat ca ar fi inșelat mai multe femei, reușind sa primeasca de la victime sume impresionante. Una dintre victime acuza ca i-ar fi dat peste 80 de mii de euro in decursul unei relații de prietenie desfașurata pe parcursul unui an și jumatate. M.T. are 55 de…

- Prin județul Maramureș gasim destule mașini care aduc din sudul țarii gaini de vanzare, iar condițiile in care sunt ținute acestea sunt greu de imaginat. Doar ca acum genul acesta de activitați au interzis o luna de zile. Comitetul Național pentru Situații de Urgența – Centrul Național de Combatere…

- La o zi de la prinderea principalului suspect al crimei din Rahau, Alexandru Paștiu, intr-o padure din apropierea localitații de catre doi polițiști care au mers in urmarirea barbatului pe motociclete enduro, Ministerul de Interne și Sindicatul Europol au prezentat povestea intervenției celor doi. …

- Polițiștii sunt hotarați sa acorde amenzi pentru pietonii care utilizeaza telefonul mobil in momentul in care traverseaza strada. Decizia a fost propusa de Ministerul de Interne și urmeaza a fi dezbatuta. Este vorba despre pietonii care traverseaza strada și utilizeaza telefonul mobil pentru a scrie…

- VIDEO| Imagini din secțiile UPU facute publice de Raed Arafat: „Acest scurt film va arata situația reala din interiorul sistemului medical” Un scurt videoclip care surprinde imagini de la Unitațile de Primire Urgențe, acolo unde ajung tot mai mulți pacienți din cauza infectarii cu Covid-19 a fost facut…

- Rusia a lansat o licitație pentru achiziționarea unor echipamente de protecție destinate poliției, dupa ce susținatorii lui Aleksei Navalnii au anunțat ca pregatesc cea mai importanta manifestație din istoria moderna a țarii, informeaza News.ro , care citeaza Reuters. Ministerul rus de Interne vrea…

- Din august, romanii vor avea carte de identitate electronica, de marimea unui card bancar. In premiera, buletinul va conține un CIP, dar și elemente de securitate suplimentare, ca in Belgia sau Germania. Noul buletin ne va scapa de mersul la ghișeu pentru a obține diferite acte, promit oficialii din…