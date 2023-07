Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Stancu a cucerit argintul la Campionatele Europene de Juniori in proba de 1500 m liber cu un timp de 15:00, 51, sub baremul A de califcare la Jocurile Olimpice (15:00, 99). Vlad Stancu s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa ce a inotat cursa de 1.500 de metri liber la Campionatele…

- In perioada 4-9 iulie, la Belgrad se desfașoara intrecerile Campionatului European de inot pentru juniori.Din lotul Romaniei, care se afla in capitala Serbiei, fac parte și patru sportivi de la CSM Constanța: Eva Paraschiv, Brigitta Vass, Rebecca Diaconescu și Patrick Dinu.Eva Paraschiv va concura in…

- Sportivul baimarean Patric Iluț (14 ani) a fost invitat sa participe la prestigiosul eveniment WST Street Skateboarding Rome. Acesta se va desfașura in perioada 18-25 iunie și este singura cale de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, la disciplina skateboarding. Este o oportunitate remarcabila…

- George Marin Invitația se refera nu la ringul de dans, ci la cel de box instalat in sala cunoscuta drept Sala „Titi Prosop”. Incepand de astazi, orele 16:30, locația gazduiește competiția dotata cu „Cupa Romaniei” pentru fete, cuprinzand toate categoriile de varsta: cadete, junioare, tineret și senioare.…