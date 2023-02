Cine este Theodor Andrei, tânărul de 18 ani care va reprezenta România la Eurovision 2023 Theodor Andrei va reprezenta Romania la Eurovision 2023, cu piesa „D.G.T. (Off and on)”, in urma finalei Selectiei Nationale. Piesa lui Theodor Andrei a primit cele mai multe voturi din partea publicului: 5.230. Pe urmatoarele doua locuri s-au clasat Andreea D Folclor Orchestra cu piesa „Perinita mea” – 4.845 de voturi si Andrei Dutu cu piesa „Statues” – 4.302 voturi. Theodor Andrei are doar 18 ani, s-a nascut in București și este cantareț, compozitor și actor. A caștigat nenumarate premii și distinctii in festivaluri naționale și internaționale, printre care Premiul 3 la Festivalul “Aurelian… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

