Cine este Simona Bucura-Oprescu, viitoarea ministră a Muncii. Are două arme de vânătoare cu lunetă și a absolvit Academia SRI Simona Bucura-Oprescu are o cariera politica extinsa, aflandu-se la al treilea mandat de parlamentar din partea PSD. A fost aleasa inițial drept deputat in 2012, in timpul vechiului USL. Inainte de a intra in politica, ocupase diverse funcții de raspundere in sectorul privat.Inainte de a deveni politician, Bucura-Oprescu a fost vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș, dar și general manager la firma Top Image intre 2005 și 2010, avand producția publicitara drept obiect de activitate .In varsta de 43 de ani, Simona Bucura-Oprescu a absolvit Facultatea de Științe Economice de la Craiova. Are… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

