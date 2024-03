Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Jador, viața nu are culoare. Cantarețul sufera de o boala rara și, deși trece prin momente cumplite, atitudinea pozitiva pe care o are il ajuta sa iși depașeasca aceasta afecțiune.

- Cu ocazia zilei de 8 Martie, Smiley a transmis un mesaj emoționant pentru femeile din viața lui. Cantarețul a postat pe rețelele de socializare imagini rare cu mama, bunica, soția și fiica lui.Vedetele din showbiz au postat pe rețelele de socializare mesaje speciale de felicitare și apreciere de 8 Martie…

- Dan Bittman și Denise Rifai au aparut de curand impreuna, in București. Totul se intampla la scurt timp dupa ce artistul a negat ca are o relație cu prezentatoarea, chiar daca i-a oferit un inel in fața camerelor de filmat, in emisiunea ei de la Kanal D. Zvonurile despre o posibila relație de iubire…

- Ralflo, componetul trupei Alb Negru, vorbește despre desparțirea de iubita. Artistul face declarații exclusive despre motivele separarii. Cantarețul spune ca a facut totul de dragul persoanei iubite.

- Octavian Udriste, presedinte al sectiei de rugby din cadrul CS Rapid timp de trei decenii, a decedat la varsta de 88 de ani, anunta gruparea alb-visinie pe site-ul sau oficial. „Luni seara ne-a parasit inginerul Octavian Udriste, o minte luminata, specialist in domeniul feroviar, cunoscut drept ‘parintele…

- Nelu Vlad de la Azur, legenda manelelor din comunism a ajuns de urgența la spital dupa ce i s-a facut rau pe scena, la un eveniment din Satu Mare. Cantarețul septuagenar aproape ca a leșinat pe scena și se afla internat la un spital din Cluj-Napoca unde, in urma investigațiilor medicale a aflat ca are…

- Cantarețul de manele Florin Salam este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, dupa ce, pe 1 ianuarie 2024, a agresat fizic o tanara de 23 de ani, au transmis surse judiciare pentru Libertatea.Tanara, Mihaela Cornelia Iancu, l-a reclamat pe Florin Salam ca ar fi lovit-o…

- La 13 ianuarie 1873 s-a nascut in comuna Copacel, judetul Fagaras, Vasile Suciu, intr-o familie de tarani fruntasi. Primele studii și le-a facut in satul natal, Copacel, iar prima cunostinta cu Blajul a facut-o ca elev de liceu, fiind unul dintre elementele de exceptie ale liceului blajean. A urmat…