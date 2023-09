Stiri pe aceeasi tema

- Un alt eveniment tragic a avut loc, duminica dimineața. Tragicul accident s-a produs in Alpii italieni, atunci cand doua persoane pasionate de alpinism și-au pierdut viața, in timpul unei ascensiuni pe muntele Ortler, din nord-estul Italiei. Dintre aceștia unul este un roman in varsta de 35 de ani.

- Un alpinist roman si unul german au murit duminica in Alpii italieni, dupa ce unul dintre membrii unei expeditii a alunecat, luand cu el trei tovarasi, relateaza agentia Ansa. Victimele erau un roman, in varsta de 35 de ani, care locuia in Italia si un german de 46 de ani din Munchen. Accidentul, care…

- Un alpinist roman si unul german au murit duminica dimineata in Alpii italieni dupa ce un membru al expeditiei din care faceau parte a alunecat si i-a tras dupa el pe trei dintre insotitorii sai, a raportat agentia de presa Ansa, citata de AFP, scrie AGERPRES. Victimele sunt un roman de 35 de ani,…

- Un alpinist roman si unul german au murit, duminica, in Alpii italieni, dupa ce unul dintre membri echipei a alunecat, relateaza agentia Ansa. Victimele sunt un roman, in varsta de 35 de ani, care locuia in Italia si un german de 46 de ani din Munchen. Un alpinist a alunecat in timp ce urca pe […] The…

- Un alpinist roman si unul german au murit duminica dimineata in Alpii italieni dupa ce un membru al expeditiei din care faceau parte a alunecat si i-a tras dupa el pe trei dintre insotitorii sai, a anunțat agentia de presa Ansa.

- Un teribil accident cu o familie de romani a avut loc miercuri la kilometrul 18 al autostrazii Salonic-Serres, care face legatura cu granița greco-bulgara. Mașina romanilor a intrat in coliziune cu un TIR.

- Potrivit salvatorilor, oamenii s-ar fi aventurat in padure cu cortul fara sa țina cont de avertizarile meteorologilor.Peste o suta de mii de oameni au ramas in bezna dupa furtunile violente, iar cel puțin 50 de cladiri au fost avariate.Mai multe fotografii au fost postate pe rețelele sociale și arata…

- O familie cu doi adulți și doi copii a murit duminica dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de trenul Suceava-București. Citește și: O șoferița a intrat intr-un grup de șase motocicliști. Doi au murit, unul e grav ranit „In cursul acestei zile, pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina…