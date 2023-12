Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a reușit sa faca o punte intre tradiție și lux. Cunoscutul artist roman stabilit la Paris, Mircea Cantor, și-a pus amprenta pe celebra poșeta Lady Dior, intr-o ediție limitata, care va fi lansata luni. Imaginile cu superbele accesorii au facut valuri in ultimele zile. Casa Dior l-a ales pe…

- Caz șocant la Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, din Oradea. O eleva de 16 ani a injunghiat un profesor. Victima a fost transportata la spital de echipajul SMURD. Incidentul a avut loc in internatul unitații de invațamant, in timpul nopții, iar pedagogul a fost taiat cu un cuțit. Victima a fost injunghiata…

- Un barbat din comuna prahoveana Cocorastii Mislii a fost condamnat la inchisoare cu executare dupa ce le-a promis mai multor soferi de cisterna drum liber pe DN1, fara sa fie deranjati de politistii de la rutiera, relateaza BZB.ro. Acesta le cerea soferilor o cotizatie de 600 de lei pe luna pentru protectie,…

- Un judecator a distrus un dosar DIICOT. Trei traficanți de cocaina din Oradea, printre care și fiul unui fost prefect au scapat de procesul penal, dupa ce judecatorul de Camera Preliminara a invalidat toate dovezile pe motiv ca sunt lovite de nulitate absoluta. Procurorii DIICOT Oradea au trimis in…

- Trei doctorite rezidente s-au luat la bataie si s-au tras de par in fata colegilor in Spitalul Judetean din Oradea. Doar seful de sectie a reusit sa le desparta pe rezidentele batause. Trei tinere doctorite, rezidente in cadrul sectiei Infectioase II, conduse de dr. Andrei Csep, s-au luat la paruiala,…

- Romanul pus pe lista persoanelor disparute in urma atacurilor gruparii Hamas in Israel a fost declarat mort. Potrivit Ministerului de Externe, pana in prezent, se confirma decesul a doua persoane cu dubla cetațenie, israeliano-romana, cu domiciliul in Statul Israel. Prima este persoana al carei deces…

- Doi tineri din Ramnicu Valcea și-au confectionat acasa substanțe interzise, dintr-o combinație de acetona și spray de insecte. Erau pe o banca. Atunci cand au vazut ca se apropie jandarmii, s-au speriat si au luat-o la fuga, comportandu-se suspect. Jandarmii valceni i-au oprit și i-au legitimat, dupa…

- Președintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost arestat preventiv sambata seara, 23 septembrie. In referatul DNA, procurorii au inclus și fotografii și un video cu momentul in care acesta a primit mita de 1,25 milioane de lei. Referatul prin care DNA a solicitat arestarea pentru 30 de zile a baronului…