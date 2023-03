Stiri pe aceeasi tema

- Florin Zgavardici, un pensionar de 90 de ani din Iași, a facut senzație in ediția de vineri a emisiunii „Romanii au talent”, avand o carisma de necontestat. Acesta a declarat ca poarta mereu in suflet dragostea pentru public și pe scena se simte mereu tanar și plin de energie. „Este un semn dumnezeiesc…

- La Pro TV, in seara aceasta, de la 20.30, incepe o noua ediție „Romanii au talent”. Este cea de-a opta seara din acest an in care telespectatorii vor avea ocazia sa ii descopere pe cei care cred ca prin talent pot transforma orice vis in realitate. Povești de viața care prind culoare. Toate aceste lucruri…

- Marco Cristoferi este dansatorul pentru care Andra a apasat Golden Buzz-ul la Romanii au talent 2023. Concurentul a venit din Italia pentru a impresiona jurații show-ului de talente de la PRO TV. „Daca nu ai nebunia de a risca, nu vei fi niciodata cel mai bun”, a spus aseara Dragoș Bucur ca un mesaj…

- De la 20:30, pe PRO TV incepe o noua ediție „Romanii au talent”. Este o noua ediție de neratat in care curajoși care au muncit toata viața pentru visul lor vor lasa emoțiile deoparte și vor pași pe scena pentru a straluci sub lumina reflectoarelor. Pavel Bartoș și Smiley știu ce inseamna sa-i incurajezi…

- In varsta de 70 de ani, galateanul Nelu Borsan a ajuns pe scena de la ”Romanii au talent” inscris de fiul acestuia. Venit pe scena de la Romanii au talent, Nelu Borsan i-a impresionat pe jurati cu aspectul sau tanar, precum si cu momentul muzical. Cu chitara si muzicuta, galateanul a ridicat sala in…

- Mircea Chiroșca, un vasluian de doar 5 anișori, a facut senzație pe scena „Romanii au talent”. Acesta a interpretat melodia „Magicianul” și i-a impresionat pe jurați cu raspunsurile sale inocente. „Mircica, ai frați, surori?”, l-a intrebat Dragoș Bucur. „Nu…”, a raspuns micuțul oftand. „De ce?”, a…

- Vineri seara, 20 ianuarie, show-ul „Romanii au talent” a revenit la PRO TV cu sezonul 13. Jurații noului sezon sunt Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete, care s-au pregatit ca la carte pentru a-i intampina cum se cuvine pe concurenți. Pe langa participanți, Dragoș Bucur i-a uimit pe…

- Show-ul „Romanii au talent revine” La Pro TV. Intr-un comunicat oficial, reprezentanții Pro TV au transmis ca urmeaza un sezon #13magic in care jurații și prezentatorii sunt gata sa fie uluiți, sa apese butoanele aurii și sa se bucure alaturi de cei de acasa de cei mai tari concurenți. Andi Moisescu,…