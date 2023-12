Stiri pe aceeasi tema

- Șeful ANPC, Horia Constantinescu, a promovat pe Facebook pensiunea „Ferma Dacilor”, deși aceasta nu avea autorizație de securitate la incendiu, și spune ca e prieten cu proprietarul, Cornel Dinicu. Cladirea a luat foc in aceasta dimineața, iar cel puțin 5 persoane au murit in incendiu.

- Politistii si procurorii incep audierile in dosar: Cautarile la pensiunea Ferma Dacilor vor continua și pe timpul nopții (ISU Prahova)Politistii si procurorii prahoveni incep, marti seara, audierile in dosarul care vizeaza cauzele, dar si efectele incendiului de la pensiunea Ferma Dacilor. Infractiunile…

- Marți dimineața, un incendiu masiv a distrus complet Ferma Dacilor, un complex turistic de renume situat in comuna prahoveana Gura Vadului, sat Tohani. Astfel, proprietarul complexului, omul de afaceri, Cornel Dinicu, a suferit o pierdere semnificativa. Ce profit a avut anul trecut afacerea? Ferma Dacilor,…

- Deși a fost prezentat ca patron al „Fermei Dacilor”, pensiunea care a luat foc in a doua zi de Craciun 2023, și a acordat interviuri in aceasta calitate, Cornel Dinicu nu apare in actele de la Registru Comerțului.

- Cornel Dinicu este patronul pensiunii Ferma Dacilor din Prahova, care a ars complet in aceasta dimineața. Printre victimele incendiului se afla și unul dintre copiii sai. Barbatul este unul dintre cei mai cunoscuți interlopi din anii 2000.

- Șase trupuri carbonizate, inclusiv cel al unui copil, au fost gasite de catre salvatori in pensiunea Ferma Dacilor, care a luat foc in localitatea Tohani , din judetul Prahova. Conform ISU, in incinta se aflau 22 de persoane, opt fiind date disparute inițial. La ora transmiterii acestei stiri continua…

- Tragedie de nedescris in a doua zi de Craciun! Un incendiu de proportii a izbucnit, marti dimineata, 26 decembrie, la pensiunea ‘Ferma Dacilor’ din comuna prahoveana Gura Vadului, sat Tohani. 26 de persoane se aflau in momentul respectiv in locație, dintre care 3 au fost gasite carbonizate. Pensiunea…

- Pensiunea din Tohani, județul Prahova, unde a izbucnit marți un incendiu in care au murit un adult și un copil, nu are autorizație de securitate la incendiu, potrivit ISU Prahova.Potrivit ISU Prahova, pensiunea unde a izbucnit incendiul nu are autorizație de securitate la incendiu., conform Mediafax.…