Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, intr-o zi marcata de emoții intense, patronul complexului Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, așteapta cu sufletul la gura sa afle ce decizie au luat judecatorii in cazul sau. Verdictul urmeaza sa fie pronunțat in urma contestației depuse fața de decizia Judecatoriei Ploiești, care i-a respins solicitarea…

- Decizia luata de magistrați este una definitiva, ceea ce inseamna ca din momentul in care documentele ajung in locul unde patronul de la Ferma Dacilor era ținut in arest preventiv, el va putea sa paraseasca locul și trebuie sa mearga direct acasa, unde va sta in arest la domiciliu.Judecatorii au considerat…

- Imediat dupa momentele cruciale de la Tohani, unde controversatul om de afaceri Cornel Dinicu a fost scos din arest și adus la locul tragediei pentru reconstituire, acesta, impreuna cu ceilalți doi administratori au contestat decizia procurorilor de prelungire a arestului la domiciliu.Acum, tribunalul…

- In urma tragediei provocate de incendiul devastator care a ucis opt persoane, in cea de-a doua zi de Craciun, la complexul turistic Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, patronul pensiunii din Tohani se afla acum in arest preventiv. Iata ce gluma macabra a facut omul de afaceri din spatele gratiilor!

- Cornel Dinicu, patronul pensiunii Ferma Dacilor din localitatea Tohani, unde a avut loc incendiul devastator in urma caruia au murit 8 persoane, a scris pe Facebook o "spovedanie publica", in care vorbeste de viata sa, despre familie, de incercarile in afaceri si reitereaza c ...

- Cornel Dinicu a pierdut cele mai de preț persoane și lucruri din viața lui: pe fiul sau, Victor, care a murit la 11 ani, și o afacere de suflet, din Prahova. Patronul a facut confesiuni dureroase despre Ferma Dacilor, in ciuda controverselor care au ieșit la iveala dupa dezastru.

- Patronul pensiunii Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, a postat pe pagina pensiunii un lung mesaj pe care-l numeste spovedanie publica si singurul mod de a spune adevarul, asteptandu-se sa fie arestat dupa inmormantarea fiului sau. „Acestea sunt nopțile de priveghi ale fiului meu și am inceput sa scriu pentru…

- Patronul pensiunii Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, a postat pe pagina pensiunii un lung mesaj pe care-l numeste spovedanie publica si singurul mod de a spune adevarul, asteptandu-se sa fie arestat dupa imnormantarea fiului sau. El a transmis condoleante familiilor celor care au fost in pensiune in noaptea…