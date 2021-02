Cine este omul de afaceri despre care senatoarea Șoșoacă susține că ar controla AUR Fosta senatoare AUR, Diana Iovanovici Șoșoaca, a declarat, in toiul disputei cu liderii partidului, ca nu George Simion este adevaratul lider al formațiunii politice, ci un om de afaceri din domeniul imobiliar. ORBAN simte amenințarea! CIȚU nu a spus NU! Marius Dorin Lulea a fost nominalizat de senatoarea Diana Șoșoaca, intr-un interviu acordat Europa Libera, ca ar fi liderul de facto, din acte și chiar omul care controleaza financiar Partidului Alianța pentru Uniunea Romanilor (AUR). Dezvaluirile controversatei avocate ajunse senator au venit dupa ce aceasta a fost exclusa din grupul parlamentar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Diana Șoșoaca, fost senator AUR, a declarat, intr-un interviu pentru Europa Libera , ca nu George Simion este adevaratul lider al partidului, ci Marius Lulea, om cu afaceri in domeniul imobiliar. „Doamna minte la fiecare fraza pe care o spune, avand o agenda proprie ce nu are legatura cu profesionalismul…

- Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii era formata din: Diana Sosoaca (AUR) - președinte, Ion Prioteasa (PSD) - vicepresedinte, Raluca Ioan (PNL) - secretar.Diana Sosoaca susține ca excluderea sa din AUR a pornit de la un scandal legat de bani, conducerea centrala cerand…

- In cadrul sedintei Biroului National de Conducere al Partidului Alianta pentru Unirea Romanilor, intrunit statutar in data de 10.02.2021, pe ordinea de zi a fost inclusa si analizarea cazurilor mai multor parlamentari alesi pe lista AUR, al caror comportament a adus atingere intereselor si imaginii…

- Excluderea lui Șoșoaca din partid s-a facut la propunerea lui Tarziu și a senatorului Sorin Lavric. Șoșoaca este acuzata de indisciplina. Co-președintele AUR Claudiu Tarziu reacționeaza dupa ce senatoarea Diana Șoșoaca a fost data afara din partid , dupa o ședința a conducerii formațiunii. „Doamna Diana…

