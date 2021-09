Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea talibanilor, care a preluat puterea in Kabul cu aproximativ 3 saptamani in urma, a anunțat formarea noului guvern. Șeful executivului va fi mulahul Mohammad Hassan Akhund, unul dintre fondatorii principali ai mișcarii taliban. In postura de vicepremier va fi mulahul Abdul Ghani Baradar, cofondator…

- Mohammad Hassan Akhund va conduce noul guvern afgan, a anuntat marti seara principalul purtator de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, la peste trei saptamani dupa preluarea puterii in Afganistan de catre miscarea islamista, transmit AFP si Reuters. Cofondator al miscarii talibane,…

- Talibanii au anuntat marti formarea unui Guvern ”interimar”, care urmeaza sa fie condus de catre fondatori ai miscarii talibane. Pe numele ministrului de Interne exista un mandat de cautare emis de catre politia federala americana (FBI), relateaza BBC News. Acest Executiv urmeaza sa fie condus de catre…

- Discuțiile cu susținatorii lui Massoud au eșuat și luptele au continuat in Valea Panjshir, ultimele doua zile, anunța talibanii afgani potrivit Tolonews. Luptele sunt in curs intre luptatorii talibani și forțele unui front de rezistența condus de Ahmad Massoud in provincia Panjshir. Talibanii…

- Valea Panjshir, un nucleu al rezistentei si o ambitie a talibanilor, este tot mai aproape de a deveni teatrul unei inclestari feroce pentru Afganistan. In timp ce talibanii sustin ca au ajuns deja in apropierea acestui teritoriu pe care nu l-a cucerit niciodata, liderul rezistentei, Ahmad Massoud, spune…

- Talibanii au trimis sute de luptatori in Valea Panjshir, singura zona din Afganistan pe care nu o controleaza. Potrivit unor informatii aparute pe internet, acolo s-au regrupat forte afgane care se antreneaza pentru a le opune rezistenta.

- Secretarul de stat francez pentru afaceri europene a reiterat joi ca din partea Frantei nu va exista “nicio recunoastere” si “nicio intelegere” pentru regimul taliban de la Kabul si a declarat ca “procesul politic” in curs trebuie continuat. “Nu exista niciun contact politic (cu talibanii), nu va exista…