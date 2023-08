Cine este noul șef al Biroului pentru Concurenţă al Comisiei Federală pentru Comerţ din SUA Comisia Federala pentru Comert (FTC) din SUA a declarat marti ca Henry Liu, partener la firma de avocatura Covington Burling, va fi noul director al Biroului pentru Concurenta, care se ocupa de procese impotria unor companii uriase, cum sunt Meta Platforms si Amazon, transmite Reuters. Liu a fost numit deoarece agentia intareste aplicarea legii antitrust, inclusiv in cazul unui proces impotriva Facebook, parte a grupului Meta Platforms, si al unei plangeri asteptata impotriva Amazon.com, in timp ce s-a confruntat si cu pierderi dureroase in instanta. ”Sunt incantata sa il am pe Henry la carma… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

