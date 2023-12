Cine este noul deputat PNL de Giurgiu

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o ședința plenara reunita, Parlamentul Romaniei a decis astazi noua componența a conducerii Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), in urma votului membrilor celor doua camere ale Parlamentului. Dupa o serie de discuții și dezbateri, la ora 19.30 a inceput votul final pentru stabilirea președintelui,…

- Incepand de astazi, de la ora 10:00, toți candidații pentru conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara ( ASF ) sunt supuși audierilor in cadrul comisiilor parlamentare, o etapa cruciala in stabilirea viitoarei echipe de conducere a instituției. Audierile, programate sa dureze pana la ora 11:00,…

- Astazi, membrii Biroului Politic National al Partidului Național Liberal au decis cu unanimitate de voturi numirea deputatului George Cristian Tuta in funcția de președinte interimar al PNL Sector 1. Acesta preia conducerea organizației locale inlocuindu-l pe ministrul Sebastian Burduja, care a fost…

- Intr-un moment de maxim interes pentru piața financiara din Romania, Ziarul Puterea va aduce in exclusivitate lista finala a conducerii propuse pentru votul Parlamentului, programat sa aiba loc pe data de 18 decembrie 2023. Dupa discuții și negocieri intense, candidații au fost selectați in funcție…

- Astazi, Partidul Național Liberal (PNL) a anunțat cu mandrie ca Gabriel Avramescu, actualul Președinte al PNL Buzau, este propunerea lor pentru funcția de Primvicepreședinte al Autoritații de Supraveghere Financiara ( ASF ). In paralel, Gabriela Horga a fost desemnata ca propunere pentru postul de vicepreședinte…

- Coaliția PSD-PNL a stabilit numele viitorului președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara. Procedura pentru numirea și investirea de catre Parlament a viitoarei conduceri a Autoritații de Supraveghere Financiara intra in linie dreapta. Dupa cum PUTEREA a anunțat inca din data de 12 noiembrie…

- Lupta pentru posturile de conducere de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a intrat in linie dreapta și deja partidele parlamentare au decis, in mare, pe cine vor trimite in bordul acestei instituții. Zilele lui Nicu Marcu la conducerea ASF sunt pe sfarșite și odata cu el vor pleca și cei…

- Un grup de 52 de parlamentari PNL a depus un proiect de lege care descurajeaza companiile multinaționale sa externalizeze profiturile pentru a evita plata impozitelor in Romania. Propunerea legislativa de modificare a Codului Fiscal elimina in mod definitiv posibilitatea de a reduce artificial impozitul…