Cine este noua muza a solistului Gabriel Dumitru? Cunoscutul interpret de muzica populara, Gabriel Dumitru si-a gasit jumatatea, caci se pare ca a fost sagetat de Cupidon. Mereu pe drumuri, iata ca solistul si-a cunoscut aleasa, pe Lucia, in urma cu doua luni. „Ne-am cunoscut printr-un prieten comun, pot sa spun ca a fost dragoste la prima vedere. Are 24 de ani, este sibianca, de profesie educator si m-am indragostit. Este femeia pe care mi-am dorit-o dintotdeauna alaturi de mine. O femeie frumoasa, simpla si foarte inteligenta”, ne-a povestit indragostitul solist de muzica populara. S-ar parea ca interpretul nu si-a gasit doar jumatatea, dar… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

