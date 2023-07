Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan a fost eliminata vineri, 7 iulie, in turul trei al turneului de Grand Slam de la Wimbledon de ucraineanca Lesia Tsurenko, cedand in trei seturi, scor 6-4, 3-6, 6-7 (18-20) la capatul unui meci maraton de 3 ore și 40 de minute, relateaza Gazeta Sporturilor.Sportiva din Romania clasata pe locul…

- Irina Begu s-a calificat in turul al doilea de la Wimbledon, dupa ce s-a impus in trei seturi in fața canadiencei Rebecca Marino, la capatul a 2 ore, cu scorul de 6-2, 3-6, 6-2. Begu este cea de-a patra sportiva din Romania calificata in turul secund la Wimbledon, dupa Cristian, Bogdan și Cirstea. Partida…

- Ema Oprișan și Razvan Kovacs formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri de la Insula Iubirii, sezonul 7. Cei doi au o relație de ceva timp, iar iubitul concurentei este topit dupa fiul ei de 3 ani. Iata cum arata Noah și ce familie frumoasa formeaza toți trei.

- Karolina Muchova a reușit prima victorie impotriva Irinei Begu, iar Romania a ramas fara sportive pe tabloul principal feminin de simplu de la Roland Garros. La finalul partidei de pe arena Suzanne Mathieu, Irina a explicat cu subiect și predicat de ce a parasit Grand Slamul parizian in turul al treilea.

- Irina Begu a inceput in forța turneul de la Roland Garros și a reușit sa se califice in turul doi, asigurandu-și un cec de 97.000 de euro. Sportiva din Romania a declarat la finalul partidei ca este mulțumit de jocul ei, dar a vorbit și despre situația delicata in care se afla Simona Halep, acuzata…

- De la inceputul anului, casnicia Oanei Zavoranu cu Alex Ashraf a fost invaluita in mister, asta pentru ca s-a spus ca au ajuns la divorț și ca barbatul ar avut o noua iubita. Mai apoi, cei doi au fost surprinși impreuna, dar la acel moment parea ca nu și-au rezolvat problemele. De curand, Alex Ashraf…

- Prima comedie romantica romaneasca, Lasa-ma, imi place! Camera 609 de la Antena 1, ce va putea fi urmarita in aceasta toamna, la Antena 1 anunta noi nume ce completeaza distributia. Claudiu Bleont si Anca Androne vor juca un cuplu in serialul romance de l

- Irina Begu s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Madrid dupa un nou meci de poveste! Sportiva din Romania a invins-o pe rusoaica Liudmila Samsonova cu 6-4, 6-4, dupa o ora si 47 de minute, reușind astfel sa ajunga in primele opt jucatoare din turneu. Begu, care nu…