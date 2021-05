Cine este Ioan Crișan, mort în explozia propriului Mercedes în parcarea unui supermarket din Arad Omul de afaceri aradean Ioan Crișan (66 de ani), ucis sambata dimineața de explozia mașinii pe care o conducea in momentul in care a incercat sa plece din parcarea unui supermarket Profi, este cunoscut pentru faptul ca și-a propus sa produca salamuri din somn african. Fost socru al deputatului liberal Sergiu Bilcea, Crișan a profesat ca electronist la Aeroportul din Arad. In urma cu aproape zece ani a amenajat 22 de bazine cu apa termala intr-o fosta topitorie de bumbac din localitatea Iratoș, la 7 kilometri de Arad. Creștea in ele somn african și-și propusese sa produca mezeluri condimentate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

