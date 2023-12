Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe Facebook, ambasada precizeaza ca este vorba despre Inbar Haiman, o tanara de 27 de ani, studenta la Arte.„Am aflat cu profunda tristete vestea care confirma decesul tinerei Inbar Haiman, ucisa de teroristii Hamas. In varsta de doar 27 de ani, Inbar avea cetatenie romana si era studenta…

- Ambasada Israelului in Romania anunta decesul lui Tal Haimi, israelian cu cetatenie romana rapit de Hamas pe 7 octombrie. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a reprezentantei diplomatice a Israelului, sotia acestuia venise la Bucuresti la sfarsitul lunii octombrie pentru a cere sprijinul Romaniei…

- Ambasada Israelului in Romania a transmis, miercuri seara, ca este "profund indurerata" de vestea care confirma decesul lui Tal Haimi, israelianul cu cetatenie romana, rapit de Hamas pe 7 octombrie, informeaza Agerpres."In acest moment de grea incercare, ne indreptam gandurile de compasiune si sustinere…

