- Lamine Yamal, adolescentul minune al fotbalului catalan valoreaza acum 1 miliard de euro. Si nu are decat 16 ani. Cotatia sa a explodat dupa ce Barcelona a inclus o clauza de eliberare uriașa in noul sau contract incheiat pana in 2026.

- Pe 2 aprilie 2016, inaintea unui Barcelona - Real (1-2) dedicat legendarului Johan Cruyff, Lamine Yamal (16 ani) il insoțea pe teren pe Sergio Ramos (37), capitanul Madridului. Pe 29 septembrie 2023, Ramos a inscris in proprie poarta dupa centrarea lui Yamal in Barcelona - Sevilla 1-0. ...

- Mihai Stoica (58 de ani), managerul general al celor de la FCSB, a dezvaluit ca Aissa Ladiouni (26 de ani), mijlocașul tunisian al celor de la Union Berlin, a fost aproape sa semneze cu formația roș-albastra in urma cu cațiva ani. Aissa Laidouni a jucat in Superliga pentru FC Voluntari, care il adusese…

- Lamine Yamal a facut istorie pentru Spania, in victoria cu Georgia, din preliminariile EURO 2024. Spania a facut o demonstrație de forța in deplasarea din Georgia, caștigand cu 7-1. Deși a marcat un hat-trick, nu Alvaro Morata a fost vedeta meciului, ci Lamine Yamal. Lamine Yamal a facut istorie pentru…

- Lamine Yamal (16 ani, impliniți pe 13 iulie) a fost chemat de Luis de la Fuente pentru „dubla” cu Georgia și Cipru din preliminariile Euro 2024. Atacantul crescut in La Masia a fost debutat ca titular duminica de Xavi, in meciul cu Cadiz. Selecționerul Spaniei șocheaza cu o convocare in premiera, pentru…

- Jorge Mas, unul dintre acționarii lui Inter Miami, asigura ca Lionel Messi (36 de ani) se va intoarce pe Camp Nou, stadion care a intrat in renovare. Mas vrea ca Barcelona și Inter Miami sa joace un meci amical pe nou Cam Nou, sau sa organizeze un eveniment la care sa participe ambele echipe, inclusiv…

- Galatasaray se mișca extraordinar pe piața transferurilor, asta dupa ce a adus inca un jucator dintr-un campionat de top. Fotbalistul adus de turci era urmarit de Manchester United și Barcelona.

- Aflata in plina campanie de transferuri, Barcelona continua sa aiba probleme cu UEFA. Clubul de pe Camp Nou a fost amendat vineri de catre forul continental, conform unui anunț facut de cotidianul spaniol Mundo Deportivo, potrivit digisport.ro .