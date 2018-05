Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle, viitoarea mireasa a printului Harry, nu este la prima casatorie. Actrita americana a mai fost maritata doi ani cu Trevor Engelson, un producator de cinema si televiziune. Cei doi s-au cunoscut in 2004 si au avut o relatie de sase ani, inainte sa se logodeasca in 2010. Nunta, in stil boem,…

- George si Charlotte au facut parte si din alaiul miresei si la nunta Pippei Middleton, sora mai mica a ducesei de Cambridge, in mai 2017. Sase sute de persoane au fost invitate la nunta printului Harry cu Meghan Markle, ce va avea loc sambata, la Castelul Windsor. Cu aceasta ocazie, jurnalistii…

- Printul Harry: In varsta de 33 de ani, viitorul mire a avut parte de o copilarie dramatica, marcata de moartea mamei lui, printesa Diana, cand el avea doar 12 ani. Adolescent rebel, printul britanic s-a remarcat apoi prin cateva scandaluri, inainte de a-si pune ordine in viata, in special dupa ce…

- Meghan Markle și Prințul Harry sunt disperați, dupa ce un atac de cord suferit de tatal actriței l-a forțat sa anunțe lipsa lui de la nunta regala. Meghan iși implora tatal sa se razgandeasca, iar toata familia face eforturi colosale pentru a-l pune pe picioare pe barbat, scrie Mirror.

- Fratele vitreg al actritei americane Meghan Markle i-a adresat o scrisoare deschisa printului Harry al Marii Britanii in care il roaga sa anuleze nunta cu aceasta, sustinand ca este o femeie vanitoasa si in care nu poti avea incredere, care va face de ras familia regala.

- Thomas Markle a declarat ca nu a fost invitat la nunta surorii sale vitrege Meghan cu printul Harry, intr-un interviu publicat joi de cotidianul Daily Mirror, in cadrul caruia si-a exprimat regretul ca ea "si-a uitat radacinile familiale", relateaza AFP. Thomas Markle, de 51 de ani, spune ca nu a mai…