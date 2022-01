Stiri pe aceeasi tema

- Totul s-a petrecut in noaptea de luni spre marți, in jurul orei 01:00, in inchisoarea Bellizzi din Avellino. Romanul a reușit sa se faca nevazut, dupa ce a ieșit pe gaura din perete. A coborat in curtea inchisorii cu ajutorul unor franghii realizate din cearșafuri.Alaturi de el, a mai fugit și un marocan,…

- Un deținut de cetațenie romana din Italia a evadat ca in filme, dupa ce a coborat pe un cearceaf și a facut o gaura intr-un zid. Barbatul a evadat cu un alt coleg de celula, iar planul celor doi a fost pregatit in urma cu mai multe saptamani.

- FOTO| ALERTA in ALBA: Minor de 13 de ani din Alba Iulia, DISPARUT de acasa, cautat de familie și polițiști FOTO| ALERTA in ALBA: Minor de 13 de ani din Alba Iulia, DISPARUT de acasa, cautat de familie și polițiști Polițiștii din Alba cauta un minor care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit.…

- Politistii cauta un minor in varsta de 12 ani care a plecat, marti, de la domiciliul sau, din municipiul Galati, si nu a mai revenit, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean. Potrivit sursei citate, in jurul orei 14,15, politistii Sectiei 1 Politie Galati au fost sesizati de catre o femeie…

- Polițiștii doljeni continua activitațile de cautare a tanarului de 23 de ani evadat din Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Dolj. Polițiștii sunt prezenți și astazi in teren, desfașurand atat activitați de cautare, periere și scotocire, cat și de informare a cetațenilor cu privire la semnalmentele…

- Este alerta in judetul Dolj. Politistii cauta deja de 24 de ore un detinut care a evadat din Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Dolj. Acesta a fost condamnat la trei ani de inchisoare pentru mai multe furturi. Si e suspect de crima intr-un alt dosar.

- Un barbat in varsta de 23 de ani care era condamnat la trei ani de inchisoare pentru furt a evadat, joi seara, din Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Dolj, au transmis polițiștii. Barbatul a fost cautat toata noaptea de peste 800 de polițiști. El a fost dat in urmarire naționala și in…

- Patru romani sunt suspectati ca au furat, de la o competitie din Franta, bicicletele lotului national de ciclism al Italiei, au fost retinuti. Ei sunt acuzati si de trafic international de droguri, in special cocaina. Politistii si procurorii anunta, vineri, ca au destructurat un grup infractional organizat,…