- Poliția din Texas cauta o femeie cu catușe la maini, care a sunat in timpul nopții la uși intr-un cartier din Sunrise Ranch, Montgomery. Femeia este de negasit, iar poliție crede ca ar putea fi victima unei rapiri, scrie Sky News. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere o arata pe femeia care…

- Depresiunea subtropicala 5 s-a format in mijlocul Oceanului Atlantic si va evolua in furtuna subtropicala in a doua parte a zilei de miercuri, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters. Sistemul se afla la circa 1.630 de kilometri vest de Insulele…

- Polițiștii din cadrul Sectiei de poliție rurala Merei au depistat un tanar in varsta de 18 ani, din Naieni, in timp ce conducea un moped pe drumul judetean 205, iar in urma verificarilor a reiesit faptul ca nu detine permis de conducere.

- Majoritatea persoanelor vorbesc despre sunetele bizare pe care le aud in timpul noptii, care vin, de obicei, din directia pieselor de mobilier, insa nu gasesc o explicatie in legatura cu acest fenomen.

- Kanye West a facut declarații cu privire la parțile mai putin frumoase din relația lui cu Kim Kardashian. Artistul a marturisit ca in luna mai s-a temut ca o sa fie parasit dupa ce a gafat intr-un interviu și a spus ca sclavia este o alegere.

- Daca va treziti in timpul nopti si va faceti ganduri negre, aflati ca este complet normal acest lucru si face parte din ADN-ul nostru uman, spun specialistii. Cauzele sunt multiple: beti prea multa apa si mergeti la toaleta, va este prea cald sau sunteti stresat. Este bine de stiu ca putem combate fara…