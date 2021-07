Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul actor Tom Cruise, 59 de ani, a fost surprins in acest sfarsit de saptamana tinandu-se de mana cu partenera sa de scena Hayley Atwell, 38 de ani, la finala la feminin de la Wimbledon 2021, alimentand unele zvonuri care susțin ca actrița britanica este noua iubita a starului, relateaza ziarul…

- Producatorii auto vor face cu 3,9 milioane de mașini mai puțin și vor pierde vânzari totalizând 110 miliarde dolari din cauza crizei microprocesoarelor care va mai persista cel puțin câteva luni, arata o analiza AlixPartners. Și din vina lor constructorii se confrunta cu aceste probleme,…

- Rusul Daniil Medvedev (3 ATP) a avut un schimb acid de replici cu fanii de la Madrid, in timpul meciului pierdut in fața lui Cristian Garin (25 ATP), scor 4-6, 7-6(2), 1-6. Daniil Medvedev este unul dintre cei mai colerici jucatori din circuitul ATP. Lucrurile n-au mers cum a vrut rusul in al doilea…

- Industria jocurilor video a inregistrat o crestere imensa in ultimele luni. Lucrurile merg atat de bine incat firmele au facut angajari in aceasta perioada, iar unele chiar si-au dublat echipele. In toata tara avem peste o suta de studiouri de creatie, cu peste 6.000 de angajati. Cifra de afaceri a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca lucrurile stau bine, în prezent, în cadrul coalitiei de guvernare, impasul fiind depasit. ”Important este ca avem un nou ministru al Sanatatii în care ne punem sperante”, a declarat el. "Ceea ce este bine este ca am…

- Premierul Florin Citu a declarat, azi, ca in noaptea de Inviere circulatia va fi permisa fara declaratie. Și președintele Iohannis a precizat acest aspect. ”Lucrurile sunt foarte simple pentru acea noapte. Din punctul nostru de vedere, ne intereseaza doar respectarea regulilor pe care le avem: masca,…

- Acuzațiile referitoare la mafia din sanatate, facute de fostul ministru Vlad Voiculescu, vor fi verificate la nivelul instituției pe care a condus-o pana saptamana trecuta. Toate contractele, plațile și numirile din acest an vor fi analizate, pentru a vedea daca exista dovezi in sprijinul afirmațiilor.…

- Obsesia cu vaccinarea este greșita. Asta o spun cei care au cel mai mare succes cu vaccinarea în acest moment în Europa: anume britanicii, potrivit lui Dan Bucșa, economist-șef pentru Europa Centrala și de Est în cadrul UniCredit Bank Londra. “Va spun chestia asta pentru ca sunt…