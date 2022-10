Cine este Elisabeta Rizea și cum a înfruntat comuniștii (VIDEO) Elisabeta Rizea a intrat in istoria Romaniei drept femeia care a infruntat comuniștii. Intr-o casa din satul Nucșoara, județul Argeș, au locuit soții Elisabeta și Gheorghe Rizea, confidenți și apropiați ai familiei Arnauțoiu și ai partizanilor anticomuniști care au rezistat in Munții Fagaraș timp de aproape zece ani, intre 1949 și 1958. Prin exemplul ei de rezistența și devotament, Elisabeata Rizea avea sa devina un simbol al demnitații in fața comuniștilor. Deși, timp de 12 ani, a fost torturata și schingiuita de Securitate pentru ca a susținut cu hrana și informații grupul de partizani din Munții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

