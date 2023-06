Cine este doctorița de 26 de ani din Iași, care a murit după ce a băut antigel La doar 26 de ani, o frumoasa doctorița din Iași a decis sa se sinucida și a baut antigel, iar surse apropiate acesteia susțin ca totul ar fi avut loc in urma unui scandal dintre ea și un tanar. Diana-Alexandra Sauca, era medic rezident in anul I la Spitalul privat de Oncologie „Victoria” din Iași, și a murit marți, la data de 20 iunie 2023. Conform Kanal D , tanara a inghițit intenționat o cantitate mare de antigel, soluție folosita pentru racirea motorului mașinii. Tanara a fost gasita inconștienta in apartamentul sau. A fost transportata intr-o stare extrem de grava la spital, a intrat in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

