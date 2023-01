Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, susține ca USR a incercat sa il schimbe pe Gabriel Țuțu de la șefia Romarm, care este implicat alaturi de Victor Pițurca in dosarul achiziției maștilor neconforme. Nasui arata ca s-a lovit de un adevarat zid in ceea ce il privește pe Gabriel Țuțu, asta…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost intrebat despre dosarul DNA in care au fost reținuți Victor Pițurca și șeful Romarm, Gabriel Țuțu, și s-a aratat de parere ca „nu va fi singurul caz” de acest gen, precizand ca are „incredere totala in magistrații implicați”. „Erau elemente evidente ca, in…

- Cazul instrumentat de DNA, in care procurorii au dispus reținerea fostului selecționer al Romaniei, Victor Pițurca, și a directorului Romarm, este departer de a fi finalizat. Potrivit unor surse judiciare, Audierile vor continua, iar pe lista anchetatorului se afla și Alșex Pițurca, fiul fostului…

- DNA anunta ca Victor Piturca este acuzat de cumparare de influenta, in timp ce directorul Romarm, Gabriel Tutu, este cercetat pentru abuz in serviciu si fals intelectual, ambii fiind retinuti. Procurorii nu mentioneaza daca vor cere arestarea celor doi.

- Fostul selectioner al echipei nationale de fotbal Victor Piturca a fost retinut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar privind achizitia de produse medicale in pandemie. Acesta ar fi implicat in dosarul mastilor neconforme livrate in spitalele MAPN in timpul pandemiei, spun surse…

- Victor Pițurca, fostul selecționer al naționalei de fotbal a Romaniei, a fost reținut, luni, de DNA, intr-un dosar privind achizitia de produse medicale in pandemie, au declarat surse din ancheta pentru Libertatea.Acesta a fost reținut in dosarul maștilor neconforme livrate in spitalele MAPN.Surse…

- Ioana Basescu scapa de acuzațiile din dosarul Nana, dupa ce Tribunalul Calarași a incetat procesul penal fața de toți inculpații, ca urmare a deciziilor Curții Constituționale privind prescripția. Tribunalul Calarași a dispus incetarea procesului penal in dosarul Nana pe mai multe capete de acuzare.…