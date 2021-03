Cine este cel mai tânăr român care s-a vaccinat anti-Covid Cel mai tanar roman care s-a vaccinat impotriva noului coronavirus este un adolescent de 16 ani care are domiciliul in Bucuresti si a primit vaccinul, sambata seara, la un centru din judetul Prahova. Victor Gabriel Antonescu, care in urma cu trei zile a implinit 16 ani, sufera de o boala cronica si a fost imunizat cu vaccinul de la Pfizer la Centrul de vaccinare de la fostul “Liceu Ludovic Mrazek” din Ploiesti, unde parintii sai au reusit sa gaseasca un loc disponibil. “Am zis ca ar fi o oportunitate foarte buna pentru mine sa scap de virusul asta, sa pot iesi mai relaxat pe strada si oriunde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

