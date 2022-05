Stiri pe aceeasi tema

Echipa Tottenham Hotspur a invins-o clar pe teren propriu, cu scorul de 3-0, pe concitadina Arsenal Londra, joi seara, intr-o partida restanta contand pentru etapa a 22-a din Premier League, revenind in cursa pentru calificarea in viitoarea editie a Ligii Campionilor la fotbal, conform Agerpres.

Fundasul Stuart Dallas, de la Leeds United, a suferit o fractura de picior, sambata, in meciul cu Manchester City (0-4) din Premier League, a anuntat clubul englez, citat de Reuters.

Un adolescent in varsta de 16 ani din Bucuresti a fost retinut de catre anchetatorii din Arges, sub acuzatia de tentativa de omor, fiind suspectat ca l-a injunghiat pe un adolescent de 17 ani, in timpul unui conflict in Pitesti, conform news.ro.

Antrenorul echipei Rapid, Adrian Mutu, a fost pacalit de jurnalisti la conferinta de presa de vineri, fiind surprins sa afle ca meciul cu FC Botosani, de sambata, nu se disputa pe stadionul Giulesti, ci la Mioveni, conform Agerpres.

Un barbat in varsta de 30 de ani din Bucuresti a fost arestat pentru infractiunea de violenta in familie dupa ce si-a agresat fizic concubina din localitatea Fratesti, judetul Giurgiu, iar fiica acesteia a sunat la 112 si a solicitat sprijinul autoritatilor.

Echipa FC Liverpool a invins in deplasare, cu scorul de 2-0, formatia Arsenal Londra, intr-o partida restanta contand pentru etapa a 27-a a campionatului de fotbal al Angliei, disputata miercuri seara, conform Agerpres.

Deputatul AUR, Lucian Feodorov, a murit la 79 de ani, a anunțat copreședintele formațiunii, George Simion, miercuri, 16 martie, pe Facebook. Feodorov era in stare grava, la terapie intensiva, dupa ce a suferit un infarct.„Dumnezeu sa te așeze in randurile drepților, domnule președinte - decan de varsta.

Clubul Chelsea Londra, afectat puternic de sanctiunile care il vizeaza pe patronul sau Roman Abramovici, a primit o sansa de salvare de la guvernul britanic, care a decis sa ii permita accesul la fonduri care in mod normal ar fi fost inghetate: banii din drepturile tv si banii pe care ii vor primi in