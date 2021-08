Carmina Elena Olimpia Coftas este tanara de 21 de ani care a caștigat anul acesta Miss Universe Romania. Concursul a avut loc sambata, 28 august, in Face Club București. Elena Olimpia s-a nascut in Targu Mureș, dar locuiește in Cluj-Napoca, unde este studenta in anul III la Facultatea de Istorie. In trecut, a fost prezentatoare la postul de televiziune Orizont TV. Ea a caștigat faza naționala a concursului de frumusețe Miss Universe Romania 2021 și va reprezenta țara noastra la faza mondiala a competiției, care se va desfașura in Israel. Din juriu a facut parte și ambasadorul Israelului in Romania,…