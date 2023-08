In urma cu o seara a avut loc și finala emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7. Ultima ediție a show-lui de la Antena 1 a adus schimbari neașteptate. Daca in urma cu șase luni Razvan Kovacs și Ema Oprișan au ales sa plece din Thailanda separați, ajunși acasa, lucrurile au luat o intorsatura la care nimeni nu se gandea. Dupa ce s-au impacat, aceștia au decisa sa faca și cununia civila și urmeaza sa devina și parinți. Bruneta poarta in pantece o fetița.