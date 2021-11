Cine este bărbatul suspectat de atacul terorist din Liverpool? Poliția britanica a facut public numele presupusului terorist care se afla la volanul taxiului care a explodat in fata Spitalului de femei din Liverpool. Este vorba despre un tanar in varsta de 32 de ani Conform BBC și Agerpres, poliția antiterorista din Anglia s-a declarat „ferm convinsa” ca Emad Al Swealmeen, in varsta de 32 de ani era cel care a decedat in explozia taxiului. Anterior, politia afirmase ca acesta luase un taxi in zona Rutland Avenue din oras si ceruse sa fie dus la spital. Cand masina a ajuns la punctul de debarcare a pasagerilor, aceasta a explodat. Perchezitii au loc in prezent… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

