Norocosul caștigator este dintr-un sat aflat la aproximativ 50 de kilometri de București și spune ca joaca constant la Loto 6/49, de peste 10 ani. A fost padurar și traiește modest intr-o casa in care locuiesc mai multe familii. Barbatul in varsta de 48 de ani a ajuns marți, 8 noiembrie, in București pentru a-și revendica marele premiu in valoare de peste 19 milioane de lei (aproape 4 milioane de euro). Primul lucru pe care l-a facut dupa ce a plecat de la sediul Loteriei Romane a fost sa ia masa cu familia la un restaurant cu specific romanesc.