Stiri pe aceeasi tema

- Descoperirea șocanta a fost facuta de catre un trecator care a sunat imediat la poliție. Copilul roman de 14 ani era impușcat mortal, iar echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Poliția a inceput de urgența o ancheta și cauta sa faca rost de imaginile surprinse de camerele de…

- Descoperirea șocanta a fost facuta de catre un trecator care a sunat imediat la poliție. Copilul roman de 14 ani era impușcat mortal, iar echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Poliția a inceput de urgența o ancheta și cauta sa faca rost de imaginile surprinse de camerele de…

- Un baiat roman in varsta de 14 ani a fost ucis vineri noapte, in parcarea unei statii de metrou de la periferia Romei, au anuntat sambata anchetatori italieni, care au adaugat ca au fost trase cel puțin doua focuri de arma, informeaza agentia ANSA, citata de Agerpres.

- Dupa ce doua romance au fost ucise intr-un oraș din Sicilia, un alt caz șocant a avut loc in Italia. Un copil in varsta de 14 ani a fost impușcat mortal intr-o stație de metrou din Roma, seara trecuta.

- Un adolescent roman, de doar 14 ani, a suferit o moarte violenta in parcarea unei stații de metrou din Roma. A fost impuscat, posibil de un alt minor, insa ancheta se afla in desfasurare. Scandal intre doua bande rivale Un copil de doar 14 ani a fost impușcat mortal. Din pacate, intregul scandal ar…

- Catalin, un adolescent roman in varsta de 16 ani, a fost gasit mort in urma cu cateva zile, dupa ce familia l-a dat disparut. Baiatul a recurs la un gest extrem, iar ieri a fost condus pe ultimul drum. Zeci de persoane le-au fost alaturi parinților indurerați.

- Romanul in varsta de 39 de ani și-a impușcat soția de aceeași varsta in fața salonului de cosmetica unde lucreaza femeia.Victima a ajuns in stare grava la spital unde a fost operata de urgența. Aceasta era o manichiurista cunoscuta, iar inainte de crima, barbatul era foarte agresiv cu femeia, spun colegele…

- Baiatul in varsta de 15 ani in momentul atacului a fost judecat ca adult si condamnat la inchisoare pe viata fara posibilitatea de eliberare anticipata de catre un tribunal din comitatul Oakland, relateaza AFP potivit Ziare.com.Adolescentul, acum in varsta de 17 ani, purtand o salopeta portocalie de…