Stiri pe aceeasi tema

- Vecinii lui Gabriel Wortman, canadianul de 51 de ani, din Portapique, Noua Scoție, care a ucis 16 persoane in cel mai grav atac din istoria moderna a Canadei, sunt „foarte surprinși” de gestul lui.

- Un barbat inarmat imbracat in polițist a ucis cel puțin 16 oameni, inclusiv o polițista, in provincia Noua Scoție din Canada. Motivul atacului este inca necunoscut, iar atacatorul este mort, relateaza AFP. Atacatorul, un barbat de 51 de ani, un tehnician dentar, potrivit mass-media, a fost ucis in timpul…

