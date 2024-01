Cine este australianca Mary, noua Regină a Danemarcei! Cine este australianca Mary, noua Regina a Danemarcei! Cel care a urcat pe tronul Danemarcei dupa abdicarea Reginei Margarethe este fiul ei cel mare, Frederik, in varsta de 55 de ani, alaturi de soția lui de origine australiana, Mary (51 de ani). Pe numele Mary Donaldson, ea s-a nascut in Hobart, Australia, și și-a petrecut aproape intreaga copilarie in Tasmania. Ea a urmat cursurile Universitatații din Tasmania, avand o diploma de licența in comerț și drept. Rochia alba purtata in ziua incoronarii Regina consoarta Mary a impresionat ieri cu superba rochie alba purtata la ceremonia de incoronare… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca este duminica in sarbatoare, dupa ce printul Frederik va devevni regele Frederik al X-lea, el urmand sa preia tronul dupa 52 de ani de domnie a mamei sale, regina Margrethe a II-a, scrie news.ro.In ajunul Anului Nou, regina Margrethe a II-a a anuntat ca abdica de la tron, iar fiul sau,…

- Mary Donaldson, nascuta in Australia, care va deveni regina a Danemarcei duminica, atunci cand soțul ei, prințul moștenitor Frederik, va urca pe tron, a fost recunoscuta ca fiind una dintre cele mai sofisticate și bine imbracate persoane din lume. El l-a intalnit ope prinț intr-un pub din Sydney, informeaza…

- Mary Donaldson, originara din Australia, se pregatește sa devina regina Danemarcei duminica, cand soțul ei, Prințul Moștenitor Frederik, va accede la tron. Recunoscuta pentru eleganța și rafinamentul sau vestimentar, Mary, fost director de marketing, a parcurs un drum impresionant de la Tasmania, locul…

- Mary Donaldson, nascuta in Australia, care va deveni regina a Danemarcei duminica, atunci cand soțul ei, prințul moștenitor Frederik, va urca pe tron, a fost recunoscuta ca fiind una dintre cele mai sofisticate și bine imbracate persoane din lume. El l-a

- Mary Donaldson, nascuta in Australia, care va deveni duminica regina a Danemarcei, atunci cand sotul ei, printul mostenitor Frederik, va urca pe tron, a fost recunoscuta ca fiind una dintre cele mai sofisticate si bine imbracate persoane din lume. Dar fostul director de marketing a avut un drum lung…

- Se scrie istorie in Danemarca! Printesa Mary va deveni la sfarsitul lunii prima regina care s-a nascut in Australia. Asta dupa ce regina Margareta a anuntat ca va abdica in favoarea fiului sau, Frederik. Viitoarea suverana l-a cunoscut pe print in anul 2000 intr-un pub din Sydney. In luna noiembrie,…

- Danezii au avut parte de o surpriza in ajunul Anului Nou, cand regina Margrethe a II-a și-a anunțat abdicarea. BBC face un portret al prințului moștenitor Frederik, viitorul rege al Danemarcei. Alegerea este una surprinzatoare, prințul Frederik avand imaginea unui petrecareț in tinerețe, dar și cu o…

- Interul stanga Henny Reistad, 24 de ani, a reușit unul dintre cele mai stralucitoare meciuri ale carierei in semifinala contra Danemarcei de la Campionatul Mondial, inscriind golul victoriei, 29-28, in ultima secunda O decizie care a implicat decizie rapida, sange rece și braț sigur. „Am vazut ca Nora…