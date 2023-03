Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Andone, legenda lui Dinamo, i-a criticat pe noii conducatori ai clubului din „Ștefan cel Mare”. Egen Voicu și Andrei Nicolescu l-au deranjat pe Andone dupa prima conferința de presa din postura de investitori la Dinamo. „Gloriile sunt bine-venite alaturi de noi, dar nu știu daca experiența pe care…

- Omul de afaceri Claudiu Florica susține ca ar fi interesat sa devina investitor la Dinamo, club de care a mai fost interesat in 2019 și 2020, inainte de venirea lui Pablo Cortacero. Dupa Gheorghe Manole și controversatul om de afaceri, trimis in judecata de catre DNA in dosarul Microsoft pentru spalare…

- Aflata in cursa pentru un loc in play-off, Dinamo a obținut o victorie la limita pe terenul celor de la CSC Șelimbar, 2-1, in etapa 18-a din Liga 2. Oțelul, CSA Steaua și Poli Iași sunt calificate matematic in play-off, iar Dinamo poate obținea și ea calificarea daca va caștiga in ultima etapa cu Poli…

- FCSB nu mai are antrenor dupa demisia lui Leo Strizu (55 de ani). Unul dintre posibilii inlocuitori este Dacian Nastai, actualul technician al gruparii Unirea Constanța, ”satelitul” FCSB-ului controlat de Vasile Geambazi, nepotul lui Gigi Becali. Geambazi a vorbit despre posibilitatea ca Dacian Nastai…

- Alex Couto, ex-directorul general al lui Dinamo din perioada managementului spaniol, a dorit sa iși expuna opinia personala dupa doi ani și trei luni de la momentul in care a parasit, și a fost obligat sa paraseasca, gruparea din Ștefan cel Mare. ...

- Jucatorul Mirko Ivanovski a lansat o serie de atacuri la adresa Clubului Petrolul, dupa plecarea la Chiajna președintele Claudiu Tudor acuzandu-l pe jucator, la randul sau. „Decizia desparțirii de Mirko Ivanovski a avut la baza strict randamentul sportiv sub așteptari pe care el l-a dat in prima parte…

- Doi deputați au depus un proiect de lege prin care romanii care beneficiaza de voucherele pentru alimente sa le poata folosi și la medicamente. Deputații USR Diana Stoica și Eugen Terente au depus un proiect de lege pentru ca tichetele sociale, de care beneficiaza peste 2,5 milioane de romani cu venituri…

- Eugen Neagoe a fost prezentat oficial, marti, pe banca tehnica a Universitații Craiova. Acesta este al treilea antrenor al gruparii oltene, in acest sezon, dupa Laszlo Balint si Mirel Radoi. Neagoe a semnat un contract valabil pana in 2024, cu optiune de prelungire. Tehnicianul si-a reziliat contractul…