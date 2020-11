Stiri pe aceeasi tema

- „In perioada septembrie 2016 – mai 2017, persoana aflata in anturajul inculpatului Tudorache Daniel ar fi pretins de la un om de afaceri un comision de 10 % din valoarea contractului de servicii pe care societatea omului de afaceri il avea cu o institutie aflata in subordinea Primariei Sector 1. In…

- DNA a decis urmarirea penala a fostului primar de la Sectorul 1, Daniel Tudorache, sub acuzația de trafic de influența și spalare a banilor. Fostul edil ar fi deschis conturi bancare pe numele fostei soții și pe numele menajerei pentru a putea ascunde banii iliciți. Tudorache este acuzat ca ar fi achiziționat…

- A fost reținut și poate fi eliberat pentru o cauțiune de un milion euro! Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție l-au pus sub acuzare pe Daniel Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primariei Sectorului 1 București,…

- In același dosar, fosta soție a lui Tudorache și un apropiat al acestuia trebuie sa plateasca, la randul lor, cauțiuni de 200.000 de euro, respectiv 75.000 de euro. Otopeni și ale cinci localitați din Ilfov intra in CARANTINA din aceasta seara Procurorii susțin ca apropiatul primarului ar fi cerut…

- Fostul primar al sectorului 1, Daniel Tudorache, pus sub control judiciar Fostul primar al sectorului 1, Daniel Tudorache, a fost pus, în aceasta dimineața, sub controlul judiciar pe cauțiune, dupa ce a fost audiat aproape 12 ore la DNA. El a fost chemat aseara la DNA, împreuna…

- Dupa 22 de ani de casnicie a vrut sa divorțeze pe cale amiabila, dar s-a ajuns la tribunal. Alin Oprea și fosta soție, Larisa, sunt la cuțite. Scandalul e in floare, cei doi nici nu-și mai vorbesc iar fosta soție i-a blocat și conturile. Nici propria fiica nu vrea sa-l mai vada. Solistul locuiește acum…

- Se pare ca scandalul dinte Alin Oprea și fosta lui soție nu are de gand sa se opreasca aici. Celebrul cantareț a declarat ca Larisa Oprea ii cere o suma uriașa de bani, pe langa partajul de peste 1 milion de euro.

- Aceasta a avut o singura sursa de venit in ultimul an, de la emisiunea de televiziune cu care a colaborat. Bahmu nu a fost salariata ci a primit banii "pe firma", mai exact 68.000 de lei pe an, 5.600 de lei pe luna pentru "servicii artistice". Adriana Bahmuțeanu are un "PFA" (persoana fizica autorizata)…