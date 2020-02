Stiri pe aceeasi tema

- Criminalul din Chitila și-a ucis soția in fața copiilor ingroziți. Dupa ce a fost sigur ca femeia nu mai mișca, a pus mana pe telefon și și-a sunat soacra, sa ii spuna ca fiica ei este moarta. Informații cu puternic impac emoțional!

- Fosta iubita a lui Lazarus, femeia cu care are o fetita, a fost snopita in bataie miercuri, de sotul ei, informeaza Romania TV. Alina Manolache a trecut printr-un adevarat cosmar, dupa ce a fost batuta cu pumnii si picioarele de sotul ei, iar de frica sa nu fie omorata a fugit de acasa in pijamale,…

- Un tanar de 31 de ani, din municipiul Zalau, a fost retinut de politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Hida dupa ce a incalcat ordinul de protectie emis de Judecatoria Jibou. Ulterior, fata de acesta, procurorul a dispus masura controlului judiciar. La data de 10 ianuarie a.c., politistii s-au…

- Atac socant intr-un spital din Romania! Directorul de ingrijiri medicale de la spitalul de Urgenta Piatra Neamt, o femeie de 50 de ani, a fost injunghiata mortal. Atacatorul este chiar sotul ei. Barbatul a urmarit-o si a actionat cand asistenta-sefa a ramas singura in cabinet. O ora s-au chinuit colegii…

- La data de 07 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Buhoci, au pus in aplicare un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate emis pe numele unui tanar de 26 de ani, identificat pe raza comunei. Cel in cauza a fost condamnat de Judecatoria Bacau la executarea a…

- O femeie din statul american Massachusetts si-ar fi aruncat cei doi copii, o fetita de patru an si un baietel de doar 16 luni, de la ultimul etaj al unei parcari etajate chiar in prima zi de Craciun. Dupa comiterea celor doua crime, femeia s-a aruncat de pe aceeasi cladire, transmite Daily Mail.

- Polițiști din cadrul Secției 1 Rurale Feldioara au emis ordin de protecție provizoriu fața de un barbat, in varsta de 35 ani din localitatea Tarlungeni, Brașov. ,,Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, la data de 14 decembrie 2019, in timp ce se aflau la domiciliul comun…