- Militarul Italian, Francesco Borgheresi s-a autodenunțat la poliție dupa ce și-a impușcat iubita, o bucureșteanca de 44 de ani, Mihaela Apostolidis, in parcarea unui supermarket din orașul Cuneo. El a povestit ca avea o relație cu romanca din 2018, iar in ultimele luni au locuit impreuna, din cauza…

- O romanca stabilita de mai mulți ani in Italia a avut parte de un sfarșit tragic, dupa o cearta crunta cu soțul sau. Barbatul a ucis-o cu un cuțit, spunand ca motivul ar fi fost o insulta spusa de femeie.

- Doina Bucataru lucra ca infirmiera la sectia de Pneumologie a spitalului Carle din Cuneo. Cel mai probabil de acolo a si luat virusului ucigas. Romanca a luptat in linia intai, alaturi de medici și asistente, pana in 27 martie, cand a inceput sa faca aiba probleme respiratorii, sa tușeasca…