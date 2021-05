Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident, soldat cu trei morți, s-a produs azi-noapte in zona localitații Poiana Stampei din județul Suceava. Din primele informații, un autoturism Maserati in care se aflau trei tineri s-a rasturnat in afara șoselei, pe DN17, in Pasul Tihuța. Trei tineri – de 23, respectiv doi de 30 de ani…

- Un cumplit accident rutier s-a produs sambata noapte la Poiana Stampei, unde un autoturism Maserati condus cu viteza a ieșit in afara carosabilului, lovind mai mult obstacole și rasturnandu-se. Toți cei trei tineri din mașina au murit, scrie Ziar de Suceava . Mașina circula, la miezul nopții, cu 180…