Cine e Octavian Dragoş-Botoşan elevul care a detronat SUA la robotică (VIDEO) Cine e Octavian Dragos-Botosan elevul care a detronat SUA la robotica ? Numele lui e pe buzele tuturor de cand a facut Romania campioana mondiala! Care e povestea acestui elev și cum a reușit sa detroneze SUA, intr-un domeniu spectaculos. Romania a fost prima tara care a detronat SUA in istoria de trei decenii a Campionatului Mondial de Robotica FIRST . Cu o echipa infiintata de un baiat din Arad, care avea 14 ani cand si-a pus in practica visul de a construi tehnologii ce pot schimba lumea in care traim. Octavian Dragos-Botosan e numele acestui baiat deschizator de noi orizonturi. „Asociatia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Romania was the first country to dethrone the U.S. in the three-decade history of the FIRST World Robotics Championship, with a team founded by a boy from western Arad, who was 14 years old when he put into practice his dream of building technologies that can change the world we live in. It was as…

