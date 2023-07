Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii care sunt la mare in aceste zile nu au de ce sa iși faca griji. Buletinele de analiza a concentrației de E.Coli din apa se monitorizeaza saptamanal, au transmis Patronatul RESTO Constanța și Federația Patronatelor din Industria Ospitalitații din Romania. Aceste buletine au inregistrat și in…

- Insula Iubirii a revenit pe micile ecrane cu sezonul 7 al celei mai incendiare emisiuni din Romania. Printre concurenții care fac senzație in fiecare joi și vineri de la ora 20:30 este și Ema Oprișan, apreciata pentru frumusețea ei, dar mai ales pentru personalitatea indrazneața pe care o afișeaza in…

- Georgian Margarit este un nume insemnat in industria muzicala din Romania, atat in postura de solist cat și in cea de compozitor, cu o serie de piese in palmares care au avut succes atat pe plan local, cat și internațional.

- Hlipiceni: Un nou MONUMENT dedicat EROILOR neamului romanesc cazuți pe campul de lupta in primul și al II-lea Razboi Mondial Un nou monument dedicat eroilor neamului romanesc cazuți pe campul de lupta in primul și al II-lea Razboi Mondial va fi inaugurat la mijlocul aceste saptamani in județul Botoșani,…

- Iulia Vantur, apariție de senzație la un eveniment monden. Fosta prezentatoare de televiziune s-a fotografiat alaturi de un cunoscut producator muzical din țara noastra. A atras toate privirile cu ținuta sa eleganta. FOTO Cum a reușit Iulia Vantur sa ii cucereasca pe straini Iulia Vantur nu mai are…

- In urma cu cateva zile, Betty Vișanescu, fiica lui Florin Salam, declara ca tatal ei are probleme de sanatate și a fost internat in spital. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins primele imagini dupa ce manelistul a fost externat. Dovada ca artistul se recupereaza…

- Conducerea Bisericii Ortodoxe Sfanta Treime din Reghin a reusit sa restaureze cavourile, criptele si mormintele si sa digitalizeze, in premiera pentru Romania, informatiile despre istoria lacasului de cult si despre marile personalitati ale Transilvaniei care sunt inmormantate aici, potrivit Agerpres."Am…

- FOTO: A fost lansat un sistem de bruiaj drone 100% romanesc. Echipamentul anti-drona fost testat cu succes de catre MApN Compania romaneasca BlueSpace Technology a anunțat recent lansarea unui nou produs inovativ, sistemul de combatere a dronelor UAS, primul de acest tip fabricat in Romania. Modelul…