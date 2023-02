Cine e Dorin Recean, noul premier desemnat al Republicii Moldova Dorin Recean (48 de ani) a fost desemnat vineri de președinta Maia Sandu drept candidat pentru funcția de premier dupa demisia forțata a guvernului Natalia Gavrilița. El este considerat un politician cu mana forte, care a reușit sa faca o reforma a Ministerului de Interne. Nu e clar la acest moment ce susținere reala are in interiorul partidului de guvernamant PAS, dat fiind ca el nu are nici o funcție politica. Recean este un influent consilier prezidențial pe probleme de securitate. A fost numit de președintele Maia Sandu secretar general al Consiliului Suprem de Securitate al Republicii Moldova.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

