Cine candidează pentru fotoliul de primar al Iașului? In luna iunie vor avea loc alegerile locale, cand se vor alege primarul Iasului, membrii Consiliului Local, presedintele Consiliului Judetean dar si membrii Consiliului Judetean. Chiar daca mai sunt doua luni si jumatate pana la startul campaniei electorale, pana in prezent niciun partid nu si-a anuntat oficial candidatii. Lupta cea mai mare se va da pentru fotoliul de primar al Iasului. Actualul primar Mihai Chirica pare ca sta cel mai bine in sondajele de pana acum. Mihai Chirica are caștigata increderea ieșenilor in proporție de 70 %, iar 53 % și-au exprimat deja dorința de a-l vota, a aratat… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

- Conflictul local dintre USR si PLUS va fi mediat la nivel central. Cele doua filiale au esuat prima runda de negocieri in stabilirea candidatilor comuni la alegeri, iar o dezbatere electorala programata ieri nu a mai avut loc. Liviu Iolu (PLUS) si Cosette Chichirau (USR), candidati propusi pentru Primaria…

- "Ca Prim-vicepreședinte PNL Iași, cred ca eventuala primire in PNL a primarului Chirica este o eroare politica majora. Nicio ințelegere politica și niciun sondaj nu ma vor putea convinge ca actualul primar al Iașului este eficient. Lucrand de peste 15 ani in administrația orașului, ca director…

- Deputatul liberal Marius Bodea, a anuntat miercuri, intr-un comunicat de presa, ca a fost informat de catre conducerea centrala a PNL ca Mihai Chirica va fi candidatul formatiunii la Primaria municipiului Iasi. Marius Bodea, care este si presedintele organizatiei municipale PNL Iasi si…

- In urma cu putin timp, deputatul Marius Bodea, cel aflat in carti pentru a candida, din partea PNL, la fotoliul de primar al Iasului, a remis un comunicat de presa care confirma zvonurile aparute in spatiul public, conform carora partidul a decis sa-l desemneze pe Mihai Chirica drept candidat la alegerile…

- Avand in vedere intarzierea unei reactii oficiale a PNL Iasi referitor la informatiile aparute in spatiul public, privind desemnarea d-lui Mihai Chirica, in calitate de candidat al PNL Iasi, pentru functia de primar al Iasului, deputatul liberal Marius Bodea face urmatoarele precizari: „Ieri,…

- Deputatul liberal Marius Bodea susține ca actualul primar al Iașiului, ex-pesedistul Mihai Chirica, va fi cooptat an PNL și va fi desemnat candidat al partidului la Primarie. „Ieri, conducerea centrala a PNL, în prezenta domnului Costel Alexe, presedintele PNL Iasi, mi-a prezentat…

- Cosette Chichirau, președintele USR Iași, anunța ca a fost desemnata sa candideze din partea formațiunii politice la Primaria Iași. Candidatul unic al USR PLUS va fi stabilit, însa, în urma unor dezbateri și va fi anunțat în jurul datei de 15 februarie. Aceasta a subliniat ca Iașiul…

- Fostul jurnalist Liviu Iolu a fost desemnat candidatul PLUS la Primaria Iasi, in timp ce profesorul Daniel Sandru este candidatul partidului la sefia Consiliului Judetean Iasi, ambii lucrand cu Dacian Ciolos in anul 2016 in guvernul condus de actualul lider PLUS, transmite News.ro.Dupa plecare din presa,…