Cine are cele mai mari șanse la premiul Nobel pentru literatură. Cum este cotat Mircea Cărtărescu Mircea Cartarescu ocupa și in acest an o poziție buna in clasamentul celor priviți favoriți sa caștige Premiul Nobel Pentru Literatura. Autorul roman este mult mai bine cotat fața de scriitori mult mai bine cunoscuți la nivel mondial, precum Milan Kundera, Salman Rushdie, Stephen King ori Michel Houellebecq. Anunțul va fi facut joi, 7 octombrie, iar caștigatorul va primi o diploma a Premiului Nobel, o medalie a Premiului Nobel și 10 milioane SEK (aproximativ 1.144.507,80 USD). Pentru amatorii de pariuri au fost deschise și in acest an liste, dar poziția fruntașa nu conduce automat și la obținerea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Cartarescu ocupa și in acest an o poziție buna in clasamentul celor priviți favoriți sa caștige Premiul Nobel Pentru Literatura. Autorul roman este mult mai bine cotat fața de scriitori mult mai bine cunoscuți la nivel mondial, precum Milan Kundera, Salman Rushdie, Stephen King ori Michel Houellebecq.…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a afirmat vineri ca acoperirea vaccinala medie in cazul medicilor este de aproximativ 70%, fiind mai mica la asistenti, infirmiere, brancardieri. Ministrul a spus ca se va introduce testarea celor nevaccinați, dar nu din bani publici. „Rata vaccinarii este variabila…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca, luni, se da startul emiterii cartii de identitate electronica. Carțile identitate electronice vor fi emise in cadrul unui proiect-pilot pentru care a fost ales municipiul Cluj-Napoca. „Suntem astazi in fata unui moment crucial pentru ceea ce inseamna…

- Jucatoul echipei Glasgow Rangers, Ianis Hagi, a deschis scorul in meciul castigat, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, de campioana en-titre a Scoției, in fata formatiei Livingston, in prima etapa a campionatului. Ianis Hagi a inceput cum nu se putea mai bine noua ediție de campionat din Scoția. Internaționalul…

- Trei persoane au murit in urma unui accident grav care a avut loc miercuri dimineața in județul Bacau. Trei persoane și-au pierdut viața, iar o a patra a fost ranita și este in stare grava. Accidentul a avut loc in satul Dumbrava, pe DN2-E85. In urma impactului, trei persoane au murit. Este vorba despre…

- Pugilistul roman Cosmin-Petre Girleanu (22 de ani) a fost eliminat, luni, in primul tur la box, categoria -52 de kilograme, din cadrul Jocurilor Olimpice. Cosmin-Petre Girleanu a fost invins, la puncte, prin decizie, 5-0, de bulgarul Daniel Panev Asenov. Girleanu s-a clasat pe locul 5 la Europenele…

- Un roman de 46 de ani, originar din Huși, și-a ucis iubita, iar apoi a mers zeci de kilometri cu cadavrul femeii pe bancheta din spate a mașinii, in Germania. La data de 14 iulie, barbatul, care a mai fost condamnat pentru crima, a fost oprit de polițiștii germani pe o autostrada amplasata intre localitațile…

- Dacia a anunțat ca va avea in premiera o noua mașina de familie cu 7 locuri la IAA Mobility din 2021 din Munchen, cu o prezentare digitala vineri, 3 septembrie. Acest model, inca fara nume, va fi noul Logan MCV spionat acum cateva saptamani in timpul testarii. Va avea o cabina cu trei randuri care vizeaza…