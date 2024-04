Cine a lovit primul: Iranul nu a trecut peste atacul asupra consulatului de la Damasc! Iranul a lansat primul atac din istorie asupra Israelului, cu peste 200 de drone si rachete. Este alerta in majoritatea oraselor iar sirenele antiaeriene au sunat toata noaptea. Sute de sirene au sunat in majoritatea oraselor din tara, inclusiv in Israel, iar oamenii au fost rugati sa se adaposteasca, totul in timp ce sistemele de […] The post Cine a lovit primul: Iranul nu a trecut peste atacul asupra consulatului de la Damasc! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Publicația The Conversation l-a consultat pe expertul in materie de securitate și fost oficial american in domeniul contraterorismului Javed Ali pentru a schița potențiale scenarii și implicații pentru Orientul Mijlociu al unui eventual atac iranian de represalii pe teritoriu israelian.

- Ministerul Sanatații din Siria a anunțat ca patru cetațeni ai Siriei au fost uciși in atacul realizat de Israel asupra cladirii consulatului iranian din Damasc. Alți 13 cetațeni sirieni au fost raniți in urma atacului, a precizat Ministerul Sanatații de la Damasc. Anterior, Iranul confirmase ca in atacul…

- Statele Unite au asigurat marti ca nu au "nimic de-a face" cu atacul asupra consulatului iranian din Damasc atribuit Israelului, un atac fara precedent care starneste temeri privind o escaladare a tensiunilor in regiune in contextul razboiului din Fasia Gaza, transmite AFP. "Nu am avut nimic de-a…

- Statele Unite au dat asigurari ca nu au „nimic de-a face” cu atacul asupra consulatului iranian din Damasc atribuit Israelului, un atac fara precedent care starneste temeri privind o escaladare a tensiunilor in regiune in contextul razboiului din Fasia Gaza

- Statele Unite au asigurat marti ca nu au „nimic de-a face” cu atacul asupra consulatului iranian din Damasc atribuit Israelului, un atac fara precedent care starneste temeri privind o escaladare a tensiunilor in regiune in contextul razboiului din Fasia Gaza, transmite AFP.

- Ministrul de externe al Iranului, Hossein Amir-Abdollahian, a declarat marti ca a transmis Statelor Unite un mesaj in care le face raspunzatoare, in calitate de principal aliat al Israelului, pentru atacul care a distrus consulatul iranian la Damasc.

- Consiliul de Securitate al ONU va discuta, in ziua de 2 aprilie 2024, atacul Israelului asupra capitalei Siriei, orașul Damasc, atac in care a fost lovit un obiectiv diplomatic al Iranului. Atacul aviației israeliene din ziua de 1 aprilie 2024 a lovit intenționat – potrivit informațiilor disponibile…

- Ambasadorul Iranului in Siria, Hussein Akbari, a declarat luni ca Teheranul ii va raspunde cu „duritate" Israelului in urma bombardamentului efectuat mai devreme asupra consulatului iranian la Damasc, soldat cu cel putin opt morti, printre care si un comandant al Gardienilor Revolutiei.