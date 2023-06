Stiri pe aceeasi tema

- Irina Deaconescu și fundașul de la CFR Cluj, Cristi Manea, au avut ceremonia de casatorie pe plaja. Dupa acest moment, proaspat casatoriții au petrecut alaturi de invitați intr-un club de fițe, unde au adus numeroși artiști.Fotbalistul și influencerița au adus la petrecerea in cinstea lor numeroase…

- Irina Deaconescu și fotbalistul Cristi Manea s-au casatorit. Nunta a avut loc pe plaja, iar cei doi indragostiți au atras toate privirile, mai ales Irina, cu rochia ei de mireasa. Cum a aratat nunta celor doi, aflați in randurile urmatoare. Irina Deaconescu și Cristi Manea s-au casatorit Irina și Cristi…

- Cristi Manea (25 de ani), fundașul lui CFR Cluj, s-a casatorit religios cu Irina Deaconescu (25 de ani), care e și mama celor doua fetițe ale lui. Evenimentul a fost unul restrans, doar cațiva apropiați și nașii au asistat la slujba de la biserica. Dupa ce in toamna anului trecut, Cristi Manea s-a…

- A inceput sezonul nunților, așa ca vedetele s-au ingramadit sa-și uneasca destinele! Weekend-ul acesta, Smiley și Gina Pistol se vor casatori religios, insa nu sunt singurii care au ales sa se cunune la biserica. Irina Deaconescu și fotbalistul Cristi Manea s-au cununat religios in urma cu scurt timp.…

- Irina Deaconescu și soțul ei, Cristi Manea, se pregatesc pentru unul dintre cele mai importante evenimente din viața lor, asta pentru ca iși vor uni destinele in fața lui Dumnezeu. Irina Deaconescu pune la punct ultimele detalii pentru nunta, iar influencerița a oferit cateva detalii despre surpriza…

- In urma cu o seara, fiul lui Florin Salam, Dani Stoian și iubita sa, Mihaela, s-au cununat in fața ofițerului de stare civila. Pe rețelele sociale au aparut numeroase mesaje emoționante de la cei prezenți la eveniment, printre care și Betty Salam, care a fost alaturi de fratele ei in cea mai importanta…

- Solistul de muzica populara Cristian Pomohaci, fost preot ortodox caterisit, va organiza, si in acest an, pentru al cincilea consecutiv, traditionala sa masa de Paste. El ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre acest eveniment, care va avea loc in Targu Mures, și unde sunt asteptati peste…

- Zi de sarbatoare in familia Irinei Deaconescu și a lui Cristi Manea! Venus, fiica cea mica a celor doi, a implinit varsta de un an, astfel ca au surprins-o cu cele mai frumoase urari. Irina Deaconescu a dezvaluit motivul pentru care partenerul ei nu va fi prezent la prima aniversare a fiicei sale.