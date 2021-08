Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Bogdan Costea, de 26 de ani, a fost dat disparut de familie saptamana aceasta. Luni, 23 august, baiatul a plecat de acasa, apoi familia nu l-a mai vazut. Prietenii spun ca a fost pe la Parcul Municipal Vest, apoi nimeni nu a mai știut de el. Tanarul a fost gasit seara trecuta, joi,…

- Politistii cauta o adolescenta de 16 ani care a disparut de la domiciliu. Valentina Erika Fazekas, din Valea lui Mihai, a plecat sambata in jurul orei 13.00 de la domiciliu si nu a mai revenit. Adolescenta este cautata și in judetul Satu Mare. Tanara are160 de centimetri in inaltime, cantareste circa…

- Incident haluncinant sambata seara in comuna Derna. Un copil de un an a murit dupa ce s-a inecat cu o bomboana. Echipajul SMURD sosit la fața locului a fost agresat de aparținatorii acestuia, iar poliția a deschis dosar penal.

- Un copil de 13 ani din Diosig, Varga Krisztian, este cautat de familie dupa ce a plecat de acasa vineri la pranz si nu a mai revenit. „Politistii Sectiei nr. 3 de Politie Rurala Biharia din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor au fost sesizati sambata, 24 iulie, la ora 19:33, de familia…

- Un batrân din Cluj-Napoca a disparut vineri, 23 iulie, și polițiștii îl cauta. L-AȚI VAZUT? Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 23 iulie a.c., în jurul orei 15.30, PACURAR PAȘCU, în vârsta de 85 de ani,…

- Un tanar a disparut in Dunare, pe raza localitatii Cetate din Dolj. Poliția de Frontiera plus scafandrii din Dolj și Mehedinți au pornit pe urmele lui pentru a-l gasi. „Intervenim pentru cautarea unei persoane posibil inecata in apele fluviului Dunarea pe raza localitații Cetate . La fața locului au…

- Traficul de copii a inflorit in China in ultimele decenii, ca urmare a aplicarii așa-numitei politici „un singur copil”, in condițiile in care preferința tradiționala a cuplurilor este pentru baieți.Dupa efectuarea unui test ADN, poliția i-a spus lui Guo ca un tanar profesor de 26 de ani, care locuia…

- O tanara in varsta de 20 de ani, din Apahida, a plecat de la domiciliu in data de 25 iunie, insa nu s-a mai intors. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 25 iunie, in jurul orei 9, ROSTAS NELA, in varsta de 20 de ani, din comuna Apahida, sat Apahida, județul Cluj, a parasit locuința…